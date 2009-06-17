3D моделирование, конструкторская документация, прочностные расчеты

Опыт инженерной и конструкторской работы составляет 5 лет.

Занимаюсь проектированием механических передач, станочных приспособлений, металлоконструкций.

Имею опыт разработки холодильной техники.

Документацию оформляю по ЕСКД, при необходимости СПДС или по образцу заказчика.

Выполняю прочностные расчеты методом конечных элементов (специальное ПО) и вручную.

Работу выполняю с привязкой к "реальной" ситуации, возможностей производства, сортамента металла реализуемого в Украине.

Что я могу?

1. Рассчитать и спроектировать несложный электромеханический привод.

2. Спроектировать любую металлоконструкцию с выполнением оптимизационного прочностного расчета.

3. Спроектировать любое изделие из листового материала с построением развертки.

4. Подготовить полный комплект конструкторской документации, иллюстрированный каталог, технические условия на изготовление.

5. Многое другое...