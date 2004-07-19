uniprojectsrambl

Анна uniprojectsrambluniprojectsrambl
Фрилансер верстальщик: навыки, обязанности
Верстка веб-страницы достаточно востребованная услуга, но и желающих ее выполнять также много. И в этом можно убедиться, просмотрев раздел фрилансеров, работающих в данном направлении, на нашем сервисе. Здесь вы легко найдете подрядчика, который поможет реализовать сайт в наилучшем виде.
Фрилансер HTML-верстки может решить следующие задачи:
создать шаблоны на основании дизайна макетов;
интегрировать веб-страницы в среду разработки;
написать несложные коды;
разработать пользовательский интерфейс;
сформировать элементы управления страницами;
адаптировать контент под разные устройства.
Для успешной работы такому специалисту необходимы знания:
HTML
CSS
JavaScript
Dreamweaver
Front Pages
PHP
Photoshop
И безусловно фрилансер верстальщик должен отлично владеть английским языком. А из качеств ему понадобятся усидчивость, внимательность и сосредоточенность
мониторинг порталов конкурентов;
анализ целевой аудитории;
составление портрета потенциального клиента;
разработка структуры веб-ресурса;
создание макета дизайна;
осуществление верстки;
программирование;
SEO-оптимизация страниц;
создание и заполнение контентом;
подключение сайта к хостингу.