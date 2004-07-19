uniprojectsrambl

Создание и доработка сайтов

Фрилансер верстальщик: навыки, обязанности

Верстка веб-страницы достаточно востребованная услуга, но и желающих ее выполнять также много. И в этом можно убедиться, просмотрев раздел фрилансеров, работающих в данном направлении, на нашем сервисе. Здесь вы легко найдете подрядчика, который поможет реализовать сайт в наилучшем виде.



Фрилансер HTML-верстки может решить следующие задачи:



создать шаблоны на основании дизайна макетов;

интегрировать веб-страницы в среду разработки;

написать несложные коды;

разработать пользовательский интерфейс;

сформировать элементы управления страницами;

адаптировать контент под разные устройства.

Для успешной работы такому специалисту необходимы знания:



HTML

CSS

JavaScript

Dreamweaver

Front Pages

PHP

Photoshop

И безусловно фрилансер верстальщик должен отлично владеть английским языком. А из качеств ему понадобятся усидчивость, внимательность и сосредоточенность



мониторинг порталов конкурентов;

анализ целевой аудитории;

составление портрета потенциального клиента;

разработка структуры веб-ресурса;

создание макета дизайна;

осуществление верстки;

программирование;

SEO-оптимизация страниц;

создание и заполнение контентом;

подключение сайта к хостингу.