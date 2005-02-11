unique_design

Даниїл unique_design

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Думаю, ви не розчаруєтесь

Майбутній графічний дизайнер, але зараз редагую фотографії.

Хоч я тільки початківець (початківець = НЕДОРОГО, але без професійного обладнання) у цій сфері, але вже маю деякий досвід і знання. При цьому зроблю усе можливе (але дозволене), що є в моїх силах аби задовольнити ваше замовлення.

﻿Що я можу?

  • Робота з фотографіями, а саме:

  • Реставрація старих фотографій;
  • Ретушування;
  • Основна обробка фото;
  • Видалення зайвих або додавання потрібних вам об'єктів;
  • Кадрування;
  • Колоризація і робота з кольором;
  • Вирізання об'єктів на білий або прозорий фон;
  • Втілення у життя інших ваших бажань щодо ваших фотографій.
Основна обробка фото – вирівнювання контрасту, кольору, балансу білого.

І все це в ОФІЦІЙНІЙ (чесно оплачую) та НАЙНОВІШИХ версіях Adobe Photoshop.

У майбутньому я планую працювати у напрямах растрового, векторного і 3D дизайну, але мені потрібні гроші на необхідні программи та техніку.