unique_design

Думаю, ви не розчаруєтесь

Майбутній графічний дизайнер, але зараз редагую фотографії.

Хоч я тільки початківець, але без професійного обладнанняу цій сфері, але вже маю деякий досвід і знання. При цьому зроблю усе можливе (але дозволене), що є в моїх силах аби задовольнити ваше замовлення.

﻿Що я можу?

Робота з фотографіями, а саме:

Реставрація старих фотографій ;

; Ретушування;

Основна обробка фото;

Видалення зайвих або додавання потрібних вам об'єктів;

Кадрування;

Колоризація і робота з кольором;

Вирізання об'єктів на білий або прозорий фон;

Втілення у життя інших ваших бажань щодо ваших фотографій.

Основна обробка фото –

І все це в ОФІЦІЙНІЙ (чесно оплачую) та НАЙНОВІШИХ версіях Adobe Photoshop.

У майбутньому я планую працювати у напрямах растрового, векторного і 3D дизайну, але мені потрібні гроші на необхідні программи та техніку.