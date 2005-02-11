unique_design

Думаю, ви не розчаруєтесь
Майбутній графічний дизайнер, але зараз редагую фотографії.Хоч я тільки початківець (початківець = НЕДОРОГО, але без професійного обладнання) у цій сфері, але вже маю деякий досвід і знання. При цьому зроблю усе можливе (але дозволене), що є в моїх силах аби задовольнити ваше замовлення.
Що я можу?
- Робота з фотографіями, а саме:
- Реставрація старих фотографій;
- Ретушування;
- Основна обробка фото;
- Видалення зайвих або додавання потрібних вам об'єктів;
- Кадрування;
- Колоризація і робота з кольором;
- Вирізання об'єктів на білий або прозорий фон;
- Втілення у життя інших ваших бажань щодо ваших фотографій.
І все це в ОФІЦІЙНІЙ (чесно оплачую) та НАЙНОВІШИХ версіях Adobe Photoshop.
У майбутньому я планую працювати у напрямах растрового, векторного і 3D дизайну, але мені потрібні гроші на необхідні программи та техніку.