Вам нужна качественно выполненная работа? Тогда Вам ко мне.

Уважаемый заказчик! Для вашего удобства мое резюме разбито на следующие разделы!

1. Почему я работаю диктором. 2. Услуги и цены. 3. Специальные предложения. 4. Что я гарантирую клиентам.

Если вы желаете сотрудничать со мной, но цены высоки для вас – пишите в ЛС! Мы обязательно договоримся!

Сноски, отмеченные звездочками *, объясняются внизу моей странички!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ ДИКТОРОМ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В моем возрасте трудно найти работу по вкусу, а всем хочется заниматься любимым делом.

Я всегда хотел работать радио ведущим или озвучивать что-либо, и только фриланс может мне помочь. Очень люблю заниматься своим делом, а это залог успеха в любой работе!

Только здесь можно выбрать себе то, что действительно будет удовлетворять!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛУГИ И ЦЕНЫ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Начитать игровой* текст - 1$ за минуту (но час записи обойдётся Вам всего в 25$).

2. Начитать информационный текст - строго по договорённости, учитывая Ваши пожелания.

3. Озвучить персонажа компьютерной игры/сериала/мультсериала - цена по договорённости, зависит от количества реплик.

4. Провести трансляцию на twitch или онлайн-радио - 15$ за час вещания.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Я ГАРАНТИРУЮ КЛИЕНТАМ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Качество. При озвучивании я использую свой богатый опыт работы на радио, озвучки реклам и мультфильмов разного рода*. По Вашей просьбе могу прислать демо своего голоса без обработки, чтобы Вы лично убедились, что мне можно доверить выполнение Вашего заказа. Использую высококачественное и профессиональное оборудование и помещение. Я записываю в специального оборудованных студиях звукозаписи и несу ответственность за качество звучания.

2. Своевременное исполнение. Если я оговариваю сроки выполнения работы, я строго их придерживаюсь. Если в процессе выполнения возникают трудности, я тотчас же информирую заказчика и делаю все возможнее, чтобы проект был сдан вовремя.

3. Бесплатные корректировки. В случае возникновения конструктивных замечаний по озвученному тексту, корректировки проводятся бесплатно в течение 1-3 дней.

4. Отсутствие посредничества. Всё озвучивается лично мной. Я не передаю заказы третьим лицам. Обращаясь ко мне, вы не играете в «испорченный телефон». Ваши требования будут услышаны и реализованы.

5. Использование высококачественного и профессионального оборудования и помещения. Я записываю в специального оборудованных студиях звукозаписи и несу ответственность за качество звучания.

*Игровой - это вид рекламы, в который диктор обыгрывает голосом ту или иную ситуацию.