univer_kiev

Нужно сделать анимированную 3-5-х секундную заставку на основе логотипа для видео (анимированный логотип). Желательно несколько вариантов, чтобы выбрать, то что больше понравится. Можно объединить в заставке два слова из логотипа. Студия занимается ...
- Анимация22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо подготовить макет для рекламы в прессе: 1. Изображение – ч/б. Размер 259*376 мм. 2. Изображение – ч/б. Размер 127,5*82 мм. 3. Изображение – ч/б. Размер 127,5*82 мм. Все ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать базу данных MS Access (не ниже версии 2003) для заполнения, хранения и анализа учебных заведений. Данная база должна содержать следующие поля соответствующего типа. Всего 29 категорий. Интересуют: сроки, стоимость, прочие условия.Базы данных12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо по определенным параметрам набить базу общеобразовательных учреждений Украины. Информация должна включать в себя: название, адрес, город, статус, телефоны, особенности , фото, видео и прочее в зависимости от вида заведения. Интересуют: ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Для еженедельного наполнения сайта (юридическая и бизнес тематика) срочно требуется журналит/рерайтер. Требования к исполнителю: 1. Знания по указанной тематике (юридическая и бизнес тематика, общество) 2. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходим логотип юридического портала, возможна дальнейшая проработка дизайна визиток и страниц сайта. Сайт украиноязычный.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад