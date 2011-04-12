univer_kiev

Григорий univer_kiev

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
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Рекомендую заказчика! Оплата своевременная, постановка задачи четкая. Приятный в общении человек.
Ответственный исполнитель. Ловит все на лету. Быстро и оперативно. Рекомендую.
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