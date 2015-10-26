universaljournST

Каким вы видите продвижение своего сайта? Все зависит от того, в каком направлении вы двигаетесь…не так ли?

В интернет-маркетинге удивительные плоды труда приносит только одна сила - слово. Одно яркое и живое предложение творит чудеса. Слово пленит внимание миллионной публики. Это в очередной раз доказывает,что содержание рекламы не нуждается в лестных трактатах, растянутых на тысячи слов. Гениальность текста лежит в простоте.

Качественный текст притягивает взор, генерирует мысли и побуждает к действиям. Именно такой эффект как раз необходим

сайтам.

Моя работа копирайтера выходит за рамки классической писанины. В своей работе всегда ценю краткость, приятный слог, творческий замысел и тактику привлечения клиентов. Я занимаюсь созданием SEO контента больше 3-х лет и за это долгое время поняла,что не хочу писать для поисковых систем. Мне нравится писать для людей, а не для роботов. Я не понимаю трюков, повышающих ложным путем рейтинги в поисковых системах. Зачем вводить людей в заблуждение, вместо того, чтобы сделать свой сайт действительно полезным и интересным?

Многие забывают, что SEO – это всего лишь инструмент, а люди – главная ценность.

Держась в одной команде, мы сможем:

• создать уникальный контент

• получить внимание пользователей

• повысить доверие и поднять авторитет сайта

Тематики,над которыми я работаю

• История, культура и искусство

• Туризм

• Недвижимость и кредитование

• Развитие бизнеса

• Психология

• Медицина

• Дом и сад

• Семья и ребенок

• Красота и здоровье

• Компании, товары и услуги

• Прочее

Мои контакты

e-mail: [email protected]

skype: katya-katrina97