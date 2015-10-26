universaljournST

Каким вы видите продвижение своего сайта? Все зависит от того, в каком направлении вы двигаетесь…не так ли?
В интернет-маркетинге удивительные плоды труда приносит только одна сила - слово. Одно яркое и живое предложение творит чудеса. Слово пленит внимание миллионной публики. Это в очередной раз доказывает,что содержание рекламы не нуждается в лестных трактатах, растянутых на тысячи слов. Гениальность текста лежит в простоте.
Качественный текст притягивает взор, генерирует мысли и побуждает к действиям. Именно такой эффект как раз необходим
сайтам.
Моя работа копирайтера выходит за рамки классической писанины. В своей работе всегда ценю краткость, приятный слог, творческий замысел и тактику привлечения клиентов. Я занимаюсь созданием SEO контента больше 3-х лет и за это долгое время поняла,что не хочу писать для поисковых систем. Мне нравится писать для людей, а не для роботов. Я не понимаю трюков, повышающих ложным путем рейтинги в поисковых системах. Зачем вводить людей в заблуждение, вместо того, чтобы сделать свой сайт действительно полезным и интересным?
Многие забывают, что SEO – это всего лишь инструмент, а люди – главная ценность.
Держась в одной команде, мы сможем:
• создать уникальный контент
• получить внимание пользователей
• повысить доверие и поднять авторитет сайта
Тематики,над которыми я работаю
• История, культура и искусство
• Туризм
• Недвижимость и кредитование
• Развитие бизнеса
• Психология
• Медицина
• Дом и сад
• Семья и ребенок
• Красота и здоровье
• Компании, товары и услуги
• Прочее
Мои контакты
e-mail: [email protected]
skype: katya-katrina97