Кристина unnaya__unnaunnaya__unna
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
В данный момент нахожусь в поиске компании или человека, с которым смогу начать свой практический опыт в вёрстке.
В приоритете получения опыта и прокачка себя, как специалиста!
Буду рада любым проектам :)
Технологии и умения:
- Gulp
- Less
- jQuery
- Git
- Css-анимация
- Адаптивная и резиновая вёрстка.
- Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт "Валента" valenta.spb.ru112 просмотров