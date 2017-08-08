unnaya__unna

Кристина unnaya__unna

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

В данный момент нахожусь в поиске компании или человека, с которым смогу начать свой практический опыт в вёрстке. 

В приоритете получения опыта и прокачка себя, как специалиста! 

Буду рада любым проектам :)

Технологии и умения:

  • Gulp
  • Less
  • jQuery
  • Git
  • Css-анимация
  • Адаптивная и резиновая вёрстка.
  • Photoshop
Мой гитхаб -  https://github.com/Syxanka

CSSjQueryGulpPhotoshopGit
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