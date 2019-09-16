Профессиональный таргетолог

Здравствуйте, меня зовут Виталий, я занимаюсь привлечением клиентов в социальных сетях, продвижением проектов, смогу увеличить поток потенциальных клиентов на ваш сайт, страницу в Инстаграм, или же протестировать вашу нишу с минимальными вложениями не имея сайта.

Почему стоит мне доверять:

- Удобная и прозрачная структура работы

работы ведутся с вашего рекламного аккаунта, Вы имеете полный контроль над кабинетом и зачисленными средствами, также получаете регулярные отчеты о проделанной работе

- Я постоянно на связи и держу Вас в курсе всех проходящих работ

- Работаю над вашим проектом до получения результата и не бросаю дело на полпути

- Лично дам рекомендации которые помогут увеличить результат

- Работаю по договору

- Гарантирую результат после 2-х дней начала работы иначе верну средства!