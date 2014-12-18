Разработка приложений для мобильных устройств

Работаю в сфере IT-технологий более 5 лет. За это время занимался разработкой различных информационно-программных систем, основанных на применении современных технологий. В настоящее время работаю ведущим программистом (Senior Developer) в одной из крупнейших международных компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения и экспортом ИТ-услуг.

Образование: законченное высшее НТУУ "КПИ".

Наличие практического опыта: участие в коммерческих проектах в компании в роли разработчика.

Иностранный язык: английский технический, в том числе: умение читать техническую литературу IT профиля (без словаря); умение комментировать тексты программ (без словаря); умение общаться на профессиональные темы (Pre-Intermediate).

Владение Software Engineering Process.

Владение языками программирования: Java (J2EE) / .NET / SQL / C++).

Знание: языков разметки, web-серверов и серверов приложений, клиентских технологий, серверных технологий, СУБД, операционных систем, средств офисной работы.