Разработка и дизайн сайтов

Всем привет! Мы - квалифицированная команда экспертов в области веб- и мобильной разработки, которая готова оправдать Ваши ожидания. Я UX/UI дизайнер и ведущий менеджер проектов в UP-X Studio. Мы работаем с 2015 года, за это время выполнили более 50+ проектов. У нас есть хороший опыт в разработке дизайна начиная от анализа рынка, и до финального UI.

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Что мы можем привнести в Ваш проект:

Командная работа Senior и Middle разработчиков работает как один, для получения результата.

Большой опыт в тестировании и улучшении QA.

Возможность отдельно предоставить дизайнеров и разработчиков.

Полный цикл разработки программного продукта от оценки до выхода на рынок.

Дизайнеры в тесном сотрудничестве с разработчиками.

Постоянно информируем вас о процессах на протяжении всей разработки.

Мы уверены, что наши услуги будут лучшим выбором для вашего бизнеса!