upxstudio

Роман upxstudio

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и дизайн сайтов

Всем привет! Мы - квалифицированная команда экспертов в области веб- и мобильной разработки, которая готова оправдать Ваши ожидания. Я UX/UI дизайнер и ведущий менеджер проектов в UP-X Studio. Мы работаем с 2015 года, за это время выполнили более 50+ проектов. У нас есть хороший опыт в разработке дизайна начиная от анализа рынка, и до финального UI.

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Что мы можем привнести в Ваш проект:

  • Командная работа Senior и Middle разработчиков работает как один, для получения результата.
  • Большой опыт в тестировании и улучшении QA.
  • Возможность отдельно предоставить дизайнеров и разработчиков.
  • Полный цикл разработки программного продукта от оценки до выхода на рынок.
  • Дизайнеры в тесном сотрудничестве с разработчиками.
  • Постоянно информируем вас о процессах на протяжении всей разработки.
Мы уверены, что наши услуги будут лучшим выбором для вашего бизнеса!