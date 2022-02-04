Разработка и дизайн сайтов
Всем привет! Мы - квалифицированная команда экспертов в области веб- и мобильной разработки, которая готова оправдать Ваши ожидания. Я UX/UI дизайнер и ведущий менеджер проектов в UP-X Studio. Мы работаем с 2015 года, за это время выполнили более 50+ проектов. У нас есть хороший опыт в разработке дизайна начиная от анализа рынка, и до финального UI.
Что мы можем привнести в Ваш проект:
- Командная работа Senior и Middle разработчиков работает как один, для получения результата.
- Большой опыт в тестировании и улучшении QA.
- Возможность отдельно предоставить дизайнеров и разработчиков.
- Полный цикл разработки программного продукта от оценки до выхода на рынок.
- Дизайнеры в тесном сотрудничестве с разработчиками.
- Постоянно информируем вас о процессах на протяжении всей разработки.