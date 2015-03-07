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ВНИМАНИЕ

В скайпе действуют мошенники, создающие аккаунты отличающиеся одним или несколькими символами в скайп-имени, например, с точкой в конце. Пожалуйста, будьте внимательны и проверяйте каждый символ! Также, если кто-нибудь представляется моим помощником, менеджером и т.п. — вас также обманывают. Я работаю с клиентами без чьей-либо помощи. Лучше всего связывайтесь со мной через ЛС сервиса — это исключит возможность махинаций.