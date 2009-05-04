uragansochi

Артем uragansochi

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

murkorr
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Прогонка
Отличный заказчик. Работать с ним одно удовольствие. Спасибо!
Отзывчивый и приятный в работе человек. Профессиональный подход к работе,ответственный. Выполняет работу в указанные сроки. Вывел сайт за 2 недели в топ. Что еще добавить...Специалист,буду с ним и в дальнейшем сотрудничать. Рекомендую!!!
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