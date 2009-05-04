uragansochi

Требуется опытный программист по Java для донастройки игрового сервера. Доработка сборки.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Ищу исполнителя для создания игрового сервера lineage 2 gracia final Без посредников!!! Т.З Подбор сервера,дизайн и создание сайта . Внедрение,настройка,(В общем создание с 0) ,а так же дальнейшее администрирование.Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт http://webdestiny.ruПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать истории на тематику Знакомства ЛюбовьКопирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется написать качественные рассказы для сайта на тематику Любовь Отношение ЗнакомстваСтихи, Песни и Проза12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать красивый Банер под Lineage размер банера 468х 60 Максимум 50 кб Формат gifБаннеры16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется привлеч посетителей на сайт знакомств,форум Сайт прогонялся три недели назад.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищу исполнителя для эксклюзивного художественного дизайна форума phpBB3. Тематика знакомства.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создание топов и разделов на форуме... Оживить форум. Обращаться в пм.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен 100% рабочий и настроенный скрипт без копирайтов. Скрипт Под wap портал такой как на http://wap.wab.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Требуется дизайн сайта на DLE / Шапка,фон и т.дДизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна качественная,тематическая прогонка сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добавить сайт Dmoz каталог 10$Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн форума форум находится по адресу http://forum.webdestiny.ru/index.phpДизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен готовый скрипт видео чата,со звуком,видео и радио. С приватом и возможностью подключения платежных систем. Предоплата 50% через протекцию сделки wmr Не эротический. Для портала знакомств.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Мне нужен работоспособный видео чат,со статусами (допустим по наростающей до vip+внутренняя единица подключенная к платежке(смс) с помощью которой будут покупаться статусы. Внутренний магазин всевозможных подарков и поздравлений. Рассмотрю любые предложения,жду ответа.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад