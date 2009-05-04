uragansochi

Отзывчивый и приятный в работе человек. Профессиональный подход к работе,ответственный. Выполняет работу в указанные сроки. Вывел сайт за 2 недели в топ. Что еще добавить...Специалист,буду с ним и в дальнейшем сотрудничать. Рекомендую!!!