ural-hydro

Копирайтинг,рерайтинг,написание статей

Копирайтинг,рерайтинг,написание статей на различные финансовые,политические,аналитические,исторические темы.

Также статьи о реставрации антиквариата,о нумизматике,живописи,о российском охотничьем оружии,археологии,статьи про туризм и туристический инвентарь(лодки,палатки,снаряжение и т.д.)

Доп.навыки : тендера(госзакупки)по 44-ФЗ и223-ФЗ,1С:8 Предприятие

Владение языками:Английский(разговорный),Турецкий(базовый)Личные качества:объективный аналитик,пунктуальный,энергичный,10-летний опыт управления персоналом и организации производства

Хобби:Дайвинг,нумизматика,антиквариат,альпинизм.Адрес в соц.сетях: в контакте vk.com/id324866372