Web, Design, SEO

Молодая команда "ITGuy" с опытом 3+ лет предлагает:

-Разработка, поддержка, развитие и продвижение Веб сайта, приложений (Android), etc.

- Разработка дизайна согласно ТЗ, ПК и мобильная версия

-Лендинг страницы

-Интернет магазины ( в том числе агрегаторы товаров)

- Разработка и публикация сайта в сети интернет на базе собственной CMS (или любой другой удобной вам)

- Настройка и установка SSL- сертификат, Google Search Console, Google Analytics, Yandex.Webmaster, Yandex.Metrica, Bing.Webmaster (yahoo)

- Настройка рекламы в Yandex.Директ и Google.Ads

- Настройка Google.МойБизнес

- SEO продвижение

Зарегистрированы как самозанятые: договоры, чеки для бухгалтерий доступны и делаются в пару кликов.

Выбирая нас Вы получите индивидуальный подход, демократичные цены и главное результат!