Молодая команда "ITGuy" с опытом 3+ лет предлагает:
-Разработка, поддержка, развитие и продвижение Веб сайта, приложений (Android), etc.
- Разработка дизайна согласно ТЗ, ПК и мобильная версия
-Лендинг страницы
-Интернет магазины ( в том числе агрегаторы товаров)
- Разработка и публикация сайта в сети интернет на базе собственной CMS (или любой другой удобной вам)
- Настройка и установка SSL- сертификат, Google Search Console, Google Analytics, Yandex.Webmaster, Yandex.Metrica, Bing.Webmaster (yahoo)
- Настройка рекламы в Yandex.Директ и Google.Ads
- Настройка Google.МойБизнес
- SEO продвижение
Зарегистрированы как самозанятые: договоры, чеки для бухгалтерий доступны и делаются в пару кликов.
Выбирая нас Вы получите индивидуальный подход, демократичные цены и главное результат!