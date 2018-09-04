uranil555

Юрий uranil555

 
38 летРоссия/Волгоград
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайтер, составление ТЗ, работа с вордпресс, вывод в топ поисковых систем.

Приветствую вас, уважаемые друзья, меня зовут Юра.

Уже на протяжении 7 лет я пишу статьи на сайты разных тематик. Как вы понимаете, составить ТЗ для копирайтера уже не проблема, а редактировать тексты проще простого. 

 

Помимо этого, у меня есть свои информационные сайты на платформе Вордпресс.  Поэтому, если возникают проблемы при работе с этим движком, пожалуйста, обращайтесь. Размещение статей на Wordpress, добавление плагинов,  настройка виджетов - все это входит в перечень предоставляемых услуг. Версткой не занимаюсь!

 

 

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