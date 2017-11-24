Финансовый аналитик; консультант по валютному рынку.

Я занимаюсь изучением и прогнозированием рынка FOREX с 2007 года. Разработал уникальную авторскую методику волнового анализа, позволяющую извлекать стабильную прибыль. Умею просчитывать алгоритм формирования цены. Хорошо разбираюсь в самом принципе формирования цены на валютном рынке, могу с высокой вероятностью (в 4-х из 5-ти случаев) точно спрогнозировать направление и потенциал предстоящих ценовых колебаний, на любом финансовом инструменте.

Могу давать прогнозы в любом временном масштабе, на любом из инструментов рынка FOREX. Пишу аналитические обзоры и прогнозы по авторскому волновому, либо техническому анализу (по желанию заказчика), в любом временном масштабе, на любом инструменте валютного рынка. Возможна подача торговых сигналов, для любого стиля торговли. Возможно проведение вебинаров и видеообзоров. Есть успешный опыт дистанционного обучения методам анализа и непосредственно торговли.

Как трейдер, я знаю, какие стороны при оказании услуг ценятся клиентами больше всего, а какие нюансы вызывают недовольство, неприятие и желание сменить поставщика дилинговых услуг.До занятий ФОРЕКСом я был самостоятельным предпринимателем, а также занимал руководящие посты на предприятиях. Имею организационный опыт, могу принимать решения и отвечать за их последствия. Ищу заинтересованного профильного партнера-работодателя для сотрудничества на постоянной основе. Возможно создание онлайн-проекта "с нуля". Смогу заполнить аналитическим и учебным контентом ваш интернет-ресурс, либо страницу соцсети.

Готов рассмотреть любые предложения, связанные с этой сферой деятельности.

Для получения представления о стилях подачи материала укажу ссылки на мои статьи на профильных интернет- ресурсах.