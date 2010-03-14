urec81

Юрий urec81

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайн сайтов с использованием Joomla Cms

Маркушин Юрий

Дизайн сайтов с использованием Joomla Cms

опыт работы -2 года

знание php,HTML, движки сайтов

Доп. Навыки -знание английского языка

Копирайтинг
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Переводы
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от $100
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
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