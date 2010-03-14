Дизайн сайтов с использованием Joomla Cms
Маркушин Юрий
Дизайн сайтов с использованием Joomla Cms
опыт работы -2 года
знание php,HTML, движки сайтов
Доп. Навыки -знание английского языка
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $100
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