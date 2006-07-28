Резюме

+38(066)497-12-79

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Струж Юрий Ярославович 25 марта 1984г.[table]

Краткое резюме

С 28.07.2006 -07.05.2007г. - пом.бур-5р. -бурильщик-6р. - инженер-технолог. ОАО ”УКРНЕФТЬ” Охтырское УБР. С 17.05.2007 по 28.03.2012г.-инженер по бурению

ОАО ”УКРНЕФТЬ” Прикарпатское УБР " (Поиск и разработка нефтяных-газовых скважин)

Контроль и сервисное

сопровождение, за проводкой скважины согласно технической

документации руководящих документов.

Замена бурового мастера в его отсутствие, руководство

на буровой в ночное время суток. С 30.03.2012г по 12.03.2013г. буровой мастер ООО КНГ-«Сервис»г. Нягань ,Россия –руководство буровой бригадой при бурении и

освоении нефти газовых скважин. С 21.03.2013 по 09.02.2015г. Супервайзер по бурению НИПЦ-ГНТ г. Мегион ,Россия :

заказчик «СлавНефть». г.Когалым, Россия: заказчик ООО «ЛУКОЙЛ – Зап.Сибирь». 09.02.2015г -27.10.2015г.Нефтеюганск Россия: заказчик «Роснефть» Общий стаж 9 лет.

Трудовой опыт

21.03.2013 по 09.02.2015г. 28.04.2015-27.10.2015 30.03.2012г по 12.03.2013г.

Супервайзер по бурению НИПЦ-ГНТ г. Мегион ,Россия : заказчик «СлавНефть». г.Когалым ,Россия : заказчик ООО «ЛУКОЙЛ – Зап.Сибирь»- г.Нефтеюганск Россия: заказчик «Роснефть» ООО КНГ-«Сервис» г. Нягань, Россия . -буровой мастер.

17.05.2007 – 28.03.2012г.

ОАО ”УКРНЕФТЬ” Прикарпатское УБР - инженер по бурению.

28.07.2006 – 07.05.2007г.

ОАО ”УКРНЕФТЬ” Охтырское УБР

- пом.бур-5р. -бурильщик-6р. - инженер-технолог.

Образование

2001 – 2006г.

Ивано – Франковский государственный технический университет нефти и газа.

Обучение без отрыва от производства Специальность: бурение нефтяных и газовых скважин

Квалификация: горный инженер по

бурению нефтяных и газовых скважин. Прохождение военной кафедры.

Знание компьютера

Уверенныйпользователь MS Windows, MS Office, Internet, E-mail

Прочие навыки

Водительские права категории В.

Семейное положение

Женат .

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