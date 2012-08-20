Контент-менеджмент, наполнение сайтов

-Создание сайтов визиток на базе Wordpress, Datalife-engine, Textpattern

-Наполнение сайтов на базе Wordpress, Datalife-engine, Textpattern, KOOBI, Drupal, DJEM, Magento, MODx

-Базовые навыки и знания в SEO;

-Написание, рерайт и размножение статей;

-Photoshop;

-HTML,CSS;

-Продукты Microsoft Office;

-Обработка видео.

-Создание pdf журналов

П.С.

На связи в удобное для вас время:)