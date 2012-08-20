Контент-менеджмент, наполнение сайтов
-Создание сайтов визиток на базе Wordpress, Datalife-engine, Textpattern
-Наполнение сайтов на базе Wordpress, Datalife-engine, Textpattern, KOOBI, Drupal, DJEM, Magento, MODx
-Базовые навыки и знания в SEO;
-Написание, рерайт и размножение статей;
-Photoshop;
-HTML,CSS;
-Продукты Microsoft Office;
-Обработка видео.
-Создание pdf журналов
П.С.
На связи в удобное для вас время:)
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#1943
Редактирование и Корректура
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#3175
Копирайтинг
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#8827