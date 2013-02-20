Приветствую тебя, дорогой друг!
Тебе очень повезло попасть именно в этот профиль. Ибо с этой секунды у тебя больше нет проблем с копирайтерами.
Услуги, предоставляемые нашей компанией:
- Написание текстов под партнерки (от 35р/1к)
- Написание контента на сайт (от 45р/1к)
- Написание актуальных новостей (от 60р/1к)
- Написание продающих текстов (от 100р/1к)
- Написание SEO-текстов (от 100р/1к)
- Написание стихов, прозы, сказок и т.д.
- Контент-менеджмент
- Нейминг
- Редактура
- Переводы
В нашей команде каждый копирайтер - личность творческая, основная наша задача - писать не просто тексты, а нечто, подобное произведениям искусства. Основная цель - отчистка Интернета от информационного мусора, путем наполнения его действительно качественной, красивой, интересной, "вкусной" информацией.
В штате у нас имеется популярная поэтесса и сказочник. Если дается заказ на какой-либо креатив, например, на нейминг или пресс-релизы - производится мозговой штурм, в процессе которого рождаются, порой, гениальные идеи.
Профессиональный перевод на английский, немецкий, болгарский и обратно для наших профи - задача, которую они выполнять быстро и со вкусом.
Ну, хватит разглагольствовать. Лучше любых слов за нас скажет качество выполненной работы.
Мы любим вас!
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