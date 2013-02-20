Написание текстов любей сложности, нейминг, стихи, контент-менеджемт

Приветствую тебя, дорогой друг!

Тебе очень повезло попасть именно в этот профиль. Ибо с этой секунды у тебя больше нет проблем с копирайтерами.

Услуги, предоставляемые нашей компанией:

- Написание текстов под партнерки (от 35р/1к)

- Написание контента на сайт (от 45р/1к)

- Написание актуальных новостей (от 60р/1к)

- Написание продающих текстов (от 100р/1к)

- Написание SEO-текстов (от 100р/1к)

- Написание стихов, прозы, сказок и т.д.

- Контент-менеджмент

- Нейминг

- Редактура

- Переводы

В нашей команде каждый копирайтер - личность творческая, основная наша задача - писать не просто тексты, а нечто, подобное произведениям искусства. Основная цель - отчистка Интернета от информационного мусора, путем наполнения его действительно качественной, красивой, интересной, "вкусной" информацией.

В штате у нас имеется популярная поэтесса и сказочник. Если дается заказ на какой-либо креатив, например, на нейминг или пресс-релизы - производится мозговой штурм, в процессе которого рождаются, порой, гениальные идеи.

Профессиональный перевод на английский, немецкий, болгарский и обратно для наших профи - задача, которую они выполнять быстро и со вкусом.

Ну, хватит разглагольствовать. Лучше любых слов за нас скажет качество выполненной работы.

Мы любим вас!