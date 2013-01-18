Юридический услуги в строительной и земельной сфере

Общие юридические консультации по вопросам строительства, недвижимости и землеустройства.

Консультации по вопросам оформления и регистрации прав собственности на недвижимость и земельные участки.

Консультации по вопросам оформления разрешительной документации на строительство, а также принятие в эксплуатацию.

Составление и заполнение необходимой документации: уведомление/декларация о начале строительных работ, декларация о готовности, заявления/ходотайства, итд.