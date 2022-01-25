Работаю менеджер по продажам в крупных компаниях России.
Имею опыт и огромную базу данных по всей России.
Могу решить ваши слабые стороны компании и найти пути решения для облегчения вашей жизни.
Помогу составить базу данных по определенному региону.
Профессионально пользуюсь Office, помогу составлением отчетности в 1C и составление таблицы.
Практикуюсь в сфере копирайтинга:
• Подготовка и написание статей для сайтов и социальных сетей
• Адаптация текста
• Написание продающих текстов
• Креативные и эксклюзивные работы
Общие навыки:
•World; Excel; Google docs;1c;Python;Outlook.
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