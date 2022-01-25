Работаю менеджер по продажам в крупных компаниях России.

Имею опыт и огромную базу данных по всей России.

Могу решить ваши слабые стороны компании и найти пути решения для облегчения вашей жизни.

Помогу составить базу данных по определенному региону.

Профессионально пользуюсь Office, помогу составлением отчетности в 1C и составление таблицы.

Практикуюсь в сфере копирайтинга:

• Подготовка и написание статей для сайтов и социальных сетей

• Адаптация текста

• Написание продающих текстов

• Креативные и эксклюзивные работы

Общие навыки:

•World; Excel; Google docs;1c;Python;Outlook.