Медиа сфера, а точнее YouTube

Создаю видео контент, имея опыт работы в Adobe premier pro, adobe photoshop и немного Adobe After Effect. Занимаюсь игровой тематикой на уровне хобби, но готов попробовать себя и в других областях, будь то обзоры продукции, блоги или в виде ведущего информационного канала. Голос и микрофон позволяют записать более качественную аудиодорожку, нежели на многих рядовых каналах (как бы самолюбиво это не звучало, но сейчас на YouTube много каналов с огромной аудиторией, которые не следят за качеством контента, а делают контент для младшей аудитории, которой все равно, что смотреть.) Готов попробовать себя в озвучивании видео.

Для примера моего голоса публикую ссылку на мой канал (на уровне хобби без погони за деньгами. Делаю, потому что нравится) https://www.youtube.com/exittheshelter

Дизайн канала, видео монтаж и прочее сделано мной с нуля. Со стороны никого не привлекал.