usa_russia

магазин только на английском языке. Движок digishop digishop.sumeffect.com/tr.. можете посмотреть здесь. Но было много настроено на движке. Нужна веб студия, которая сможет продолжить дальнейшую работу на сайте: Добавление новых разделов. Некоторые страницы сделать ре дизайн немного, добавить графики. Добавление ...
- Веб-программирование32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
нужен человек для добавления товара в интернет магазин. Требования: знания английского. Выделенка. Работа в фотошопе начальные знания. Работа удаленная. Оплата за 1000 товаров 50$ [email protected]Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен специалист по раскрутке и продвижению англоязычного интернет-магазина. Вывод проекта в google.com на первые позиции и удержания его. опыт не менее 5 лет. От вас портфолио сайтов и ключевые запросы, и сроки работы. [email protected]Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется профессиональный SEO-оптимизатор удаленно для вывода интернет магазина (англоязычного) в первую 10ку гугла и остальных поисковиков. Требования: - опыт по оптимизации и продвижению проекта не менее 5 лет - наличие портфолио только англоязычные проекты (ссылка ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется профессиональный SEO-оптимизатор удаленно для вывода интернет магазина (англоязычного) в первую 10ку гугла и остальных поисковиков. Проект интересный и с большими возможностями на перспективу, ищем на долгосрочной основе. Оплата по результату. Возможен частичный аванс по факту работы и ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт18 лет назад
оптимизатор для англоязычного проекта Требуется профессиональный SEO-оптимизатор удаленно для вывода интернет магазина (англоязычного) в первую 10ку гугла и остальных поисковиков. Проект интересный и с большими возможностями на перспективу, ищем на долгосрочной основе. Оплата по результату! Оплата- % ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт18 лет назад
нужен специалист в раскрутке англоязычного проекта тематика сайта Russian products and souvenirs список нужных запросов оговаривается место работы удаленка предполагаемый уровень оплаты договорная контактная информация [email protected] прошу писать только серьезные предложения.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется доработка магазина на основе digishop, Нужен грамотный удаленый php програмист! Опыт с интернет-магазинами! подправить пути, мелкие доработки, update digishop на новую версию. Протестировать проект на работу. также нужна будет в дальнейшем бесплатная поддержка на наличие ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт18 лет назад