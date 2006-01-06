usa_russia

Гость usa_russia

 
NaN летСША
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна web студия для долгосрочной работы на online

    магазин только на английском языке. Движок digishop digishop.sumeffect.com/tr.. можете посмотреть здесь. Но было много настроено на движке. Нужна веб студия, которая сможет продолжить дальнейшую работу на сайте: Добавление новых разделов. Некоторые страницы сделать ре дизайн немного, добавить графики. Добавление ...

    Веб-программирование32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен человек для добавления товара в интернет магазин

    $100

    нужен человек для добавления товара в интернет магазин. Требования: знания английского. Выделенка. Работа в фотошопе начальные знания. Работа удаленная. Оплата за 1000 товаров 50$ [email protected]

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Раскрутка и поддержка англоязычного проекта

    Нужен специалист по раскрутке и продвижению англоязычного интернет-магазина. Вывод проекта в google.com на первые позиции и удержания его. опыт не менее 5 лет. От вас портфолио сайтов и ключевые запросы, и сроки работы. [email protected]

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • SEO специалист/Оптимизатор

    $250

    Требуется профессиональный SEO-оптимизатор удаленно для вывода интернет магазина (англоязычного) в первую 10ку гугла и остальных поисковиков. Требования: - опыт по оптимизации и продвижению проекта не менее 5 лет - наличие портфолио только англоязычные проекты (ссылка ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Раскрутка и продвижение проекта / SEO

    Требуется профессиональный SEO-оптимизатор удаленно для вывода интернет магазина (англоязычного) в первую 10ку гугла и остальных поисковиков. Проект интересный и с большими возможностями на перспективу, ищем на долгосрочной основе. Оплата по результату. Возможен частичный аванс по факту работы и ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизатор для англоязычного проекта

    оптимизатор для англоязычного проекта Требуется профессиональный SEO-оптимизатор удаленно для вывода интернет магазина (англоязычного) в первую 10ку гугла и остальных поисковиков. Проект интересный и с большими возможностями на перспективу, ищем на долгосрочной основе. Оплата по результату! Оплата- % ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизация и продвижения англоязычного Интернет магазина

    нужен специалист в раскрутке англоязычного проекта тематика сайта Russian products and souvenirs список нужных запросов оговаривается место работы удаленка предполагаемый уровень оплаты договорная контактная информация [email protected] прошу писать только серьезные предложения.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Требуется доработка магазина на основе digishop, Нужен грамотный удаленый php програмист! Опыт с интернет-магазинами! подправить пути, мелкие доработки, update digishop на новую версию. Протестировать проект на работу. также нужна будет в дальнейшем бесплатная поддержка на наличие ...

    PHP
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад