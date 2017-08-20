На данный момент сайт готов к работе и требует несколько не значительных исправлений. Сайт делался на php. Сайт не стандартной тематики. отправлю адрес сайта и т3 (пишите)
Веб-программирование13 заявок
Закрыт
6 лет назад
На данный момент сайт готов к работе и требует несколько не значительных исправлений. Сайт делался на php. Сайт не стандартной тематики. отправлю адрес сайта и т3 (пишите)
Нужно создать сайт с анкетами.Кратко : Анкеты пользователи должны сами создавать в личном кабинете, должна быть оплата и рейтинг анкет по оплате. подробности и пример всё покажу