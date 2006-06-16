Образование: Харьковский авиационный институт, радиотехнический ф-т, 1981 г., специальность "Конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры"

Опыт работы:

* С 2004 г по настоящее время. Переводчик- freelancer в Интернет. Тематика: электроника, компьютерная техника, программное обеспечение, программирование, машиностроение, авиационная техника.

* С 1983 г. по 1996 г. Нештатный переводчик и редактор научно-технической литературы и документации в Харьковской торгово-промышленной палате. Имею большой опыт переводов фирменной документации и статей с английского языка на русский по тематике: электроника, компьютерная техника, программное обеспечение, программирование, автоматизация производственных процессов. Участвовал в работе над большими проектами. Был координатором при переводе больших комплексов документации.

* С 1981 г. по настоящее время. Программист, системный администратор. Постоянно работаю с англоязычной документацией (фирменные материалы и статьи) по тематике: компьютерная техника, операционные системы (Windows, Unix), компьютерные сети, Интернет.

Языковая пара: с английского на русский

Скорость работы: не менее 6000 знаков/день, лучший результат 20000 знаков/день в течение 10 дней подряд.

Навыки работы c компьютером: Опытный пользователь Windows NT, 2000, 98, MS Office, Internet, MS SQL

Имею постоянный доступ в Интернет в рабочее и нерабочее время.

Личные качества: Ответственный, доброжелательный, способен работать в команде и самостоятельно.

Женат, 2 детей.