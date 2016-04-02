Верстка HTML5, CSS3
Знания, умения, навыки:
- Верстка HTML5, CSS3.
- Верстка PSD макетов
- Верстка лендинга.
- Адаптивная, кроссбраузерная вверстка.
- Программирование JS, jQuery.
- E-mail: [email protected]
Портфолио
- Верстка лендинга108 просмотров
- Верстка PSD макета118 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Благодарен Сергею за качественно выполненную работу. Все выполнено в срок. Все замечания учтены. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую Игоря, как заказчика с четко поставленной задачей. Вовремя оплаченная работа.
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
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