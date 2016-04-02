user24

Сергей Уваров user24

 
47 летУкраина/Сумы
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка HTML5, CSS3

Знания, умения, навыки:

  • Верстка HTML5, CSS3.
  • Верстка PSD макетов
  • Верстка лендинга.
  • Адаптивная, кроссбраузерная вверстка.
  • Программирование JS, jQuery.
Контакты:

JavascriptHTMLjQueryВерстка лендинга
Портфолио
Отзывы заказчиков
mumuaki
56 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создание дизайна и верстка лендинга
Благодарен Сергею за качественно выполненную работу. Все выполнено в срок. Все замечания учтены. Рекомендую
Рекомендую Игоря, как заказчика с четко поставленной задачей. Вовремя оплаченная работа.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
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