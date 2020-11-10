Верстка сайтов с кроссбраузерным кодом. БЭМ, Flexbox, CSS3, HTML5 jQuery.

Подхожу к процессу работы ответственно! Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

-готов приступить уже

-всегда довожу работу до конца

-не нарушаю сроки сдачи работы

-не беру предоплату

-всегда на связи

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Образование:

- Среднее техническое.

Связь со мной: