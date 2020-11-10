Верстка сайтов с кроссбраузерным кодом. БЭМ, Flexbox, CSS3, HTML5 jQuery.
Подхожу к процессу работы ответственно! Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
-готов приступить уже
-всегда довожу работу до конца
-не нарушаю сроки сдачи работы
-не беру предоплату
-всегда на связи
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Образование:
- Среднее техническое.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: fck1ngmad
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