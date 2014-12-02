веб дизайнер

Знание Adobe Photoshop, Corel Draw, в меньшей мере Adobe Illustrator, Indesign.

Имею базовые знания Javascript — на уровне взять чужой скрипт и переделать под нужды ресурса. Сайты различной степени сложности на CMS Drupal, Joomla, Wordpress поставил и модернизировал самостоятельно.

Коммуникабелен, но не болтлив. В работе стараюсь учитывать мнения окружающих, спокойно отношусь к чужой критике и замечаниям (все мы делаем ошибки). При создании дизайна сайта стараюсь заглянуть дальше и понять, как это будет работать, чтобы сделать практичнее и удобнее (для пользователей, программистов, верстальщиков. )