веб дизайнер
Знание Adobe Photoshop, Corel Draw, в меньшей мере Adobe Illustrator, Indesign.
Имею базовые знания Javascript — на уровне взять чужой скрипт и переделать под нужды ресурса. Сайты различной степени сложности на CMS Drupal, Joomla, Wordpress поставил и модернизировал самостоятельно.
Коммуникабелен, но не болтлив. В работе стараюсь учитывать мнения окружающих, спокойно отношусь к чужой критике и замечаниям (все мы делаем ошибки). При создании дизайна сайта стараюсь заглянуть дальше и понять, как это будет работать, чтобы сделать практичнее и удобнее (для пользователей, программистов, верстальщиков. )
Портфолио
- Дизайн сайта128 просмотров
- Дизайн сайта144 просмотра
- Дизайн сайта121 просмотр
- Дизайн сайта125 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Спасибо. Все быстро и качественно.
Ответный отзыв
четкая постановка задачи и оплата в срок