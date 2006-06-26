Хороший человек! С ним приятно иметь дело! Суть задачи ставит ясно, четко! Часто бывает в сети! Заплатил сразу после того как я все сделал! Обязательно будем сотрудничать еще, да и всем советую! посему и ставлю ему рейтинг в 10 баллов! Спасибо!