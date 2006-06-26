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Ник Белов users

 
52 годаРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 60 статей на тему беременность, овуляция, зачатие

    Нужны 60 уникальных статей/новостей - 1. 20 - на тему "беременность" 2. 20 - на тему "зачатие" 3. 20 на тему "овуляция" Каждая статья ~ 1000 знаков. При подаче заявки указывайте цены и сроки исполнения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн + наполнение сайта

    Есть пустой сайт на движке Twilight CMS, необходимо изменить дизайн и наполнить его контентом. 1. Тема "торговое оборудование" с разделами по теме, например "стеллажи" 2. Картинки и описание берутся с англоязычных сайтов (необходим перевод) 3. Каждый товар ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта "Пройти тест"

    Нужны услуги создания сайта онлайн тестов, пример необходимых тестов (5-6) покажу при интересе к работе. Жду предложений с ценами и сроками, готов ответить на вопросы.

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание справочника по оборудованию

    Необходимо создание справочника по торговому и сопутствующему ему оборудованию. Т.З. - Дизайн. Движок обсуждаем, нужна простая админка, добавить/редактировать - описание/категории/новости Материал по каждому оборудованию с фото, текст рерайт. Ожидаемое кол-во страниц 500 +... Жду предложений с ценами и сроками, готов ответить ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенести дизайн сайта на WordPress

    Дизайн сайта сейчас есть на движке Hostcms и Cmsimple, необходимо его перенести на WordPress, естественно, соблюдая стили и структуру. Сам по себе дизайн простой, шапка, колонка меню, колонка контекстной рекламы и footer. Адрес сайта сообщу при интересе ...

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для формы запроса/заказа с защитой

    Требуется - 1. готовый скрипт запроса/заказа с защитой от спама, должен быть легко настраиваемый (доп. поля) ИЛИ 2. встраиваемый в форму запроса/заказа модуль защиты Предложения по каптчи рассматриваются в последнию очередь. Более подробно: Уже стоит форма запроса/заказа, необходимо ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуются профи

    $100

    Необходимы услуги только профессионалов в области дизайна и контента - сделать сайт на html под ключ и наполнить его самостоятельно (с контентом проблем нет) Сайт будет о военных ракетах. Почему такая небольшая оплата? - 1. Сайт некоммерческий, ракет ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт для "информера"

    Нужен скрипт PHP для информеров - http://partner.rambler.ru/informers/news/ http://news.yandex.ru/export.html www.marketing.vc/informer.php Все они предлагают установить JavaScript своих новостей, но проблема в том что поисковики текст этот не видят, Задача сделать тексты новостей "видимыми". P/S В интернете нашёл подсказку, которая мне ...

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер на флеш

    Нужен флеш баннер размером в 2 вариантах 550 х 150 и 1000 х 150 с исходниками. Цвет "золото" типа как на картинке сайта snoi.ru И с эффектом "устарения" как www.lostrussia.net/themes/Sand_Journey/images/logolost.jpg Две надписи, поочерёдно со сцецэффектами (перелив, изчезновение, проявление). ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Скрипт ссылок

    Нужен скрипт ссылок, устанавливающейся на любой странице разных сайтов, будет располагаться внизу страницы, (желательно также возможность установки на html, если возможно, а не только на php страницах) и отображающий ссылки, желательно чтобы данные брались из ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Скрипт для проверки имени на сайте

    Нужен простой скрипт проверки свободного имени на сайте, данные желательно должны исходить из текстового файла. По просьбе более подробно. Сайт предлагает зарегистрировать поддомен (этого сайта), и для этого пользователю необходимо проверить свободно ли его желаемое название. Например ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fesss
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Скрипт ссылок
Все ок
Всё сделано быстро и качественно, как и было обещано.
Ответный отзыв
gubanova88
Юлия 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
60 статей на тему беременность, овуляция, зачатие
Вот это пример заказчика – дал задание, проверил, оплатил. Я - всегда к Вашим услугам!
То что другие предлагали сделать в среднем за 10 дней, она сделала за 2 дня. Качественно и быстро, как и требуется от профессионала.
Ответный отзыв
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$200
10 баллов
17 лет назад
Требуются профи
Предоплата 100% - это уникально со стороны заказчика. Очень удивило и порадовало одновременно. Очень довольны данным заказчиком. Все четко и конкретно.
Приятно иметь дело с профессионалами - быстрое, очень качественное исполнение и творческое мышление. Будем и дальше с ними работать.
Ответный отзыв
zoomnm
Россия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Скрипт для "информера"
Хороший человек! С ним приятно иметь дело! Суть задачи ставит ясно, четко! Часто бывает в сети! Заплатил сразу после того как я все сделал! Обязательно будем сотрудничать еще, да и всем советую! посему и ставлю ему рейтинг в 10 баллов! Спасибо!
Сделал всё очень качественно и быстро "под ключ". Ставлю самую высокую оценку работе.
Ответный отзыв
flashland
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Баннер на флеш
Побольше бы таких заказчиков, поразительная в наше время порядочность, честность...и щедрость!
Отличная работа, все наши пожелания быстро воплотились в реальность. Оценка - отлично.
Ответный отзыв