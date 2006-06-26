Нужны 60 уникальных статей/новостей - 1. 20 - на тему "беременность" 2. 20 - на тему "зачатие" 3. 20 на тему "овуляция" Каждая статья ~ 1000 знаков. При подаче заявки указывайте цены и сроки исполнения.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть пустой сайт на движке Twilight CMS, необходимо изменить дизайн и наполнить его контентом. 1. Тема "торговое оборудование" с разделами по теме, например "стеллажи" 2. Картинки и описание берутся с англоязычных сайтов (необходим перевод) 3. Каждый товар ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны услуги создания сайта онлайн тестов, пример необходимых тестов (5-6) покажу при интересе к работе. Жду предложений с ценами и сроками, готов ответить на вопросы.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо создание справочника по торговому и сопутствующему ему оборудованию. Т.З. - Дизайн. Движок обсуждаем, нужна простая админка, добавить/редактировать - описание/категории/новости Материал по каждому оборудованию с фото, текст рерайт. Ожидаемое кол-во страниц 500 +... Жду предложений с ценами и сроками, готов ответить ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
Дизайн сайта сейчас есть на движке Hostcms и Cmsimple, необходимо его перенести на WordPress, естественно, соблюдая стили и структуру. Сам по себе дизайн простой, шапка, колонка меню, колонка контекстной рекламы и footer. Адрес сайта сообщу при интересе ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется - 1. готовый скрипт запроса/заказа с защитой от спама, должен быть легко настраиваемый (доп. поля) ИЛИ 2. встраиваемый в форму запроса/заказа модуль защиты Предложения по каптчи рассматриваются в последнию очередь. Более подробно: Уже стоит форма запроса/заказа, необходимо ...Завершен16 лет назад
- $100
Необходимы услуги только профессионалов в области дизайна и контента - сделать сайт на html под ключ и наполнить его самостоятельно (с контентом проблем нет) Сайт будет о военных ракетах. Почему такая небольшая оплата? - 1. Сайт некоммерческий, ракет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен скрипт PHP для информеров - http://partner.rambler.ru/informers/news/ http://news.yandex.ru/export.html www.marketing.vc/informer.php Все они предлагают установить JavaScript своих новостей, но проблема в том что поисковики текст этот не видят, Задача сделать тексты новостей "видимыми". P/S В интернете нашёл подсказку, которая мне ...Завершен17 лет назад
Нужен флеш баннер размером в 2 вариантах 550 х 150 и 1000 х 150 с исходниками. Цвет "золото" типа как на картинке сайта snoi.ru И с эффектом "устарения" как www.lostrussia.net/themes/Sand_Journey/images/logolost.jpg Две надписи, поочерёдно со сцецэффектами (перелив, изчезновение, проявление). ...Завершен18 лет назад
Нужен скрипт ссылок, устанавливающейся на любой странице разных сайтов, будет располагаться внизу страницы, (желательно также возможность установки на html, если возможно, а не только на php страницах) и отображающий ссылки, желательно чтобы данные брались из ...Завершен18 лет назад
Нужен простой скрипт проверки свободного имени на сайте, данные желательно должны исходить из текстового файла. По просьбе более подробно. Сайт предлагает зарегистрировать поддомен (этого сайта), и для этого пользователю необходимо проверить свободно ли его желаемое название. Например ...Закрыт18 лет назад