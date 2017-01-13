usersergio

Образование: 1995-2000 Харьковский национальный университет внутренних дел.
Специальность - информационные системы в менеджменте
С 20.04.11 – ООО «Информационные кибернетические системы»
Должность: Руководитель интернет-проектов.
– работа с клиентом;
– создание и проведение презентаций предлагаемых продуктов;
– подписание договора с клиентом, составление всех необходимых дополнений к
договору;
– составление технического задания (ТЗ) по разработке web-ресурса;
– составление бюджета;
– распределение обязанностей по проекту среди технического персонала;
– контроль выполнения всех поставленных задач;
– тестирование конечного продукта;
– сдача проекта клиенту.
Я работаю удаленно. Это значит, что вам не придетсяпереплачивать. Вы оплачиваете только мою работу над вашими проектами.
Сотрудничая со мной, вы получаете услуги специализированного агентства, но
платите меньше потому, что я – профессионал работающий на результат.
Если ваш проект комплексный и объемный, я помогу собрать эффективную команду
специалистов, которая полностью заменит штатный маркетинговый отдел. Вы
получите качественные услуги опытных специалистов, которым не нужно оплачивать
обучение, отпуска и больничные, налоги и пенсии, офис и технику. Вы платите
только за результат!
С 20.04.11 – ООО «Информационные кибернетические системы»
Должность: Руководитель интернет-проектов.
– работа с клиентом;
– создание и проведение презентаций предлагаемых продуктов;
– подписание договора с клиентом, составление всех необходимых дополнений к
договору;
– составление технического задания (ТЗ) по разработке web-ресурса;
– составление бюджета;
– распределение обязанностей по проекту среди технического персонала;
– контроль выполнения всех поставленных задач;
– тестирование конечного продукта;
– сдача проекта клиенту.
Я работаю удаленно. Это значит, что вам не придется переплачивать. Вы оплачиваете только мою работу над Вашими проектами.
Сотрудничая со мной, Вы получаете услуги специализированного агентства, но
платите меньше потому, что я – профессионал работающий на результат.
Если ваш проект комплексный и объемный, я помогу собрать эффективную команду
специалистов, которая полностью заменит штатный маркетинговый отдел. Вы
получите качественные услуги опытных специалистов, которым не нужно оплачивать
обучение, отпуска и больничные, налоги и пенсии, офис и технику.
Вы платите только за результат!