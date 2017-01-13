usersergio

Мы делаем быстро и качествено на WordPress. Работаем на результат!

Образование: 1995-2000 Харьковский национальный университет внутренних дел.

Специальность - информационные системы в менеджменте

С 20.04.11 – ООО «Информационные кибернетические системы»

Должность: Руководитель интернет-проектов.

– работа с клиентом;

– создание и проведение презентаций предлагаемых продуктов;

– подписание договора с клиентом, составление всех необходимых дополнений к

договору;

– составление технического задания (ТЗ) по разработке web-ресурса;

– составление бюджета;

– распределение обязанностей по проекту среди технического персонала;

– контроль выполнения всех поставленных задач;

– тестирование конечного продукта;

– сдача проекта клиенту.

Я работаю удаленно. Это значит, что вам не придетсяпереплачивать. Вы оплачиваете только мою работу над вашими проектами.

Сотрудничая со мной, вы получаете услуги специализированного агентства, но

платите меньше потому, что я – профессионал работающий на результат.

Если ваш проект комплексный и объемный, я помогу собрать эффективную команду

специалистов, которая полностью заменит штатный маркетинговый отдел. Вы

получите качественные услуги опытных специалистов, которым не нужно оплачивать

обучение, отпуска и больничные, налоги и пенсии, офис и технику. Вы платите

только за результат!

С 20.04.11 – ООО «Информационные кибернетические системы»

Должность: Руководитель интернет-проектов.

– работа с клиентом;

– создание и проведение презентаций предлагаемых продуктов;

– подписание договора с клиентом, составление всех необходимых дополнений к

договору;

– составление технического задания (ТЗ) по разработке web-ресурса;

– составление бюджета;

– распределение обязанностей по проекту среди технического персонала;

– контроль выполнения всех поставленных задач;

– тестирование конечного продукта;

– сдача проекта клиенту.

Я работаю удаленно. Это значит, что вам не придется переплачивать. Вы оплачиваете только мою работу над Вашими проектами.

Сотрудничая со мной, Вы получаете услуги специализированного агентства, но

платите меньше потому, что я – профессионал работающий на результат.

Если ваш проект комплексный и объемный, я помогу собрать эффективную команду

специалистов, которая полностью заменит штатный маркетинговый отдел. Вы

получите качественные услуги опытных специалистов, которым не нужно оплачивать

обучение, отпуска и больничные, налоги и пенсии, офис и технику.

Вы платите только за результат!