2d анимация на flash, программирование на ActionScript

Ушневич Дмитрий Валериевич

Flash аниматор

Образование:

2001 Киевский национальный университет технологий и дизайна, инженерно-экономический факультет

Опыт работы:

Декабрь 2010 — Сентябрь 2014 Game Insight, Москва 2д аниматор Анимция игровых персонажей, локаций, подготовка и оптимизация игрового контента на проектах draco.ru, magic.ru.

Сентябрь 2006 — Октябрь 2010 Студия «Антимульт Столица», Москва Аниматор, монтажер Анимация персонажей рекламных роликов и анимационных сериалов, создание баннеров, контента для flash-игр. Приз в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2009 за ТВ ролик "I'm soo".

Март 2005 — Сентябрь 2006 Информационное агенство "Ньюз инфо", Москва Баннермейкер Создание, размещение, отслеживание эффективности баннеров, управление контентом на новостном портале.

Октябрь 2004 — Декабрь 2004 Вэб проект "Семья Грищенко", Киев Аниматор Анимация персонажей мультсериала