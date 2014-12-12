ushnya

Дмитрий ushnya

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
2d анимация на flash, программирование на ActionScript

Ушневич Дмитрий Валериевич

Flash аниматор

    Образование:

2001    Киевский национальный университет технологий и дизайна, инженерно-экономический факультет

    Опыт работы:

 

Декабрь 2010 — Сентябрь 2014    Game Insight, Москва    2д аниматор    Анимция игровых персонажей, локаций, подготовка и оптимизация игрового контента на проектах draco.ru, magic.ru.  

    

Сентябрь 2006 — Октябрь 2010    Студия «Антимульт Столица», Москва    Аниматор, монтажер    Анимация персонажей рекламных роликов и анимационных сериалов, создание баннеров, контента для flash-игр. Приз в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2009 за ТВ ролик "I'm soo".       

Март 2005 — Сентябрь 2006    Информационное агенство "Ньюз инфо", Москва    Баннермейкер    Создание, размещение, отслеживание эффективности баннеров, управление контентом на новостном портале.        

Октябрь 2004 — Декабрь 2004    Вэб проект "Семья Грищенко", Киев    Аниматор    Анимация персонажей мультсериала    