usmanchik77

Необходимо сделать верстку лендинга по теме: бухгалтерские услуги Сроки: до 12.00 мск 26.06.17 Стоимость: 2200 рублей Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.
- $37HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $45
Необходимо сверстать лендинг по теме: Агентство лидогенерацииСроки: до 9.00 мск 26.06.17Стоимость: 2400 Обязательно кроссбраузерно.Скорость загрузки не менее 70 по сервису. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $61
Нарисовать дизайн лендинга. На тему: Агентство лидогенерации. Сроки исполнения: до 11.00 мск 26.06.17 Стоимость: 3000 руб. Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $45
Необходимо нарисовать дизайн лендинга Тематика: бухгалтерские услугиСроки: до 10.00 мск 26.06.17Стоимость: 2700 Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам, которые ужеработали с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад