usmanchik77

Динара usmanchik77

 
39 летРоссия/Сургут
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка сайта

    $37

    Необходимо сделать верстку лендинга по теме: бухгалтерские услуги Сроки: до 12.00 мск 26.06.17 Стоимость: 2200 рублей  Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису.  Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

    Верстка сайтаВерстка лендинга
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    $45

    Необходимо сверстать лендинг по теме: Агентство лидогенерацииСроки: до 9.00 мск 26.06.17Стоимость: 2400  Обязательно кроссбраузерно.Скорость загрузки не менее 70 по сервису. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатами.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $61

    Нарисовать дизайн лендинга. На тему: Агентство лидогенерации. Сроки исполнения: до 11.00 мск 26.06.17 Стоимость: 3000 руб. Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $45

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга Тематика: бухгалтерские услугиСроки: до 10.00 мск 26.06.17Стоимость: 2700  Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам, которые ужеработали с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад