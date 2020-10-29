usmanov4farrukh

Фаррух usmanov4farrukhusmanov4farrukh
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
|Сайты на PHP && PHP, HTML, CSS, JavaScript, адаптивная верстка сайта|
Мои навыки в разработке веб-сайтов:
front-end:
-HTML5
-CSS3
-Адаптивная верстка
-CSS3 - анимация
back-end:
-PHP7
-Работа с базой данных MySql
-Разработка веб-сайтов с учетом паттернов проектирования
-Создание регистрации, авторизации
-Создание возможности оставлять комментарии
-Работа с датой и временем
-Программирование админ панели
-Создание роутинга для сайтов
-Работа с PHP Reflection API
- гарантирую выполнение работы
- всегда выполняю работу качественно
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