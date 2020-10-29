usmanov4farrukh

Фаррух usmanov4farrukh

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
|Сайты на PHP && PHP, HTML, CSS, JavaScript, адаптивная верстка сайта|

Мои навыки в разработке веб-сайтов:

front-end:

-HTML5

-CSS3

-Адаптивная верстка 

-CSS3 - анимация

back-end:

-PHP7

-Работа с базой данных MySql

-Разработка веб-сайтов с учетом  паттернов проектирования

-Создание регистрации, авторизации

-Создание возможности оставлять комментарии

-Работа с датой и временем

-Программирование админ панели

-Создание роутинга для сайтов

-Работа с PHP Reflection API

  

  - гарантирую выполнение работы

  - всегда выполняю работу качественно 

PHPJavascriptMySQLВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSСайт на PHP