Изменяю мир словом.
Кандидат химических наук (2012),
Новосибирский государственный университет (2007), Химия
Новосибирский государственный педагогический университет (2015), Клиническая психология
Автор психологического блога YourSense.
Профессиональные компетенции:
• умение быстро разобраться в новой теме, выделить ключевое направление, акценты;
• умение оформить материалы в требуемую форму: статью, эссе, презентацию;
• навыки планирования работы;
• грамотная культурная речь;
Личностные качества:
• высокая сосредоточенность на задаче;
• любознательность;
• умение договариваться, выстраивать общение;
• инициативность, стремление к развитию;
• умение выходить за рамки при решении сложных неординарных задач.
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