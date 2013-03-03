usoltsev

Владимир usoltsev

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Изменяю мир словом.

Кандидат химических наук (2012),

Новосибирский государственный университет (2007), Химия

Новосибирский государственный педагогический университет (2015), Клиническая психология

Автор психологического блога YourSense.

Профессиональные компетенции:

• умение быстро разобраться в новой теме, выделить ключевое направление, акценты;

• умение оформить материалы в требуемую форму: статью, эссе, презентацию;

• навыки планирования работы;

• грамотная культурная речь;

Личностные качества:

• высокая сосредоточенность на задаче;

• любознательность;

• умение договариваться, выстраивать общение;

• инициативность, стремление к развитию;

• умение выходить за рамки при решении сложных неординарных задач.