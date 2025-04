usorohpaius

Качественные переводы

I am a bilungual university graduate, fluent in English and Russian, with 3 years of experience in teaching English. I will translate any kind of content including:

Ads

Apps

Articles

Blog posts

Bussiness related text

Documents

Product descriptions (amazon, ebay, etc.)

Websites

I doand focus on conveying andrather than simply translating words.

___________________________________________

Я выпускник университета, свободно владеющий русским и английским языком, с трехлетним опытом в преподавании Английского. Я перевожу любой вид контента включая:

Рекламные объявления

Мобильные приложения

Статьи

Блоги

Деловые тексты

Документы

Описания товаров (amazon, ebay и т.д.)

Сайты

Я занимаюсьи уделяю особое внимание тому, чтобы, а не просто перевести слово в слово.