uspenskaya

Will you take a peek?

О себе:

Порядка 10 лет опыта тесного взаимодействия с ПК. В связи со спецификой учебы (заканчиваю магистратуру Компьютерных Наук) и работы (работаю проджект менеджером в области разработки и маркетинга) много чего знаю и умею. И не надо косо смотреть, только потому что я девочка;) Образована и порядком эрудированна. С грамотностью проблем не наблюдалось.

Как мы будем с Вами работать:

Беру задания на выходные, если необъемно—делаю во второй половине дня с 18:00 до 23:00 по киевскому времени. Чем подробнее ТЗ/описание, тем выше вероятность, что Ваши ожидания совпадут с полученным результатом.