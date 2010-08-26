Образование:

Воздвиженская средняя школа №1 (1992-2002)

Уссурийский Государственны Педагогический Институт, Восточный факультет, кафедра корееведения. (август 2002 - июль 2007)

Специализация: корейский и английский языки.

Опыт работы:

1. Dong Sung Corp. (Республика Корея, г.Пусан), должность менеджер ВЭД - переводчик (сентябрь 2007 - февраль 2009).

Основные обязанности: ведение переговоров, деловая переписка (3 языка), подготовка и перевод документации для отправки грузов.

2. Фонд "Корейский образовательный центр" (февраль 2009-апрель 2010). должность секретарь переводчик.

Основные обязанности: ведение документации, прием и распределение звонков, мониторинг учебных заведений, подготовка и проведение государственного тестирования на знание корейского языка.

3. Фонд "корейский образовательный центр" (февраль 2009-декабрь 2009). Должность: преподователь на курсах корейского языка

основные обязанности: подготовка и проведений занимательный занятий, напрвления: разговорная речь, основы грамматики, страноведений и культурология.

Личные качества:

Аккуратная, ответственна, исполнительна, стрессоустойчива.

Умею работать и организовывать процесс работы в межкультурном коллективе.

Хобби: занимаюсь бальными танцами, увлекаюсь музыкой, литературой, кино.