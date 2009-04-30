Отличный програмист. Действительно специалист высокого класса. Сразу составил сам итоговое ТЗ программы, в котором учел все пожелания. Реализовано было все и даже больше: по ходу работы советовал, как можно улучшить функционал программы и если возникали какие-то трудности, очень успешно с ними справлялся. К программе и макросам Ексель написал подробные комментарии. Очень доволен работой с этим человеком, буду рад сотрудничать дальше. Очень рекомендую!!!