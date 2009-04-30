ustas2008

Алексей Хлебников ustas2008

 
47 летУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер каталога сайта

    Необходимо парсер каталога товаров сайта в СSV 1.Название категории 2.Фото категории 3.Код товара 4.Оригинальный номер товара 5.Описание 6.Цена 7.Фото товара

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на OpenCart

    интернет магазин необходимо доработать под специфику товара шины и диски. 1. Модуль загрузки и обработки остатков и цен по поставщикам -Загружается в базу готов Сборный прайс по всем поставщикам (остаток, цены, характеристики) -Загруженный прайс ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер описания на сайте

    надо загрузить в формате csv перевод OE кодов. Из загруженного исходного файла надо брать ОЕ коды (1колонка) и по ссылке на сайт (например: .../price.aspx?pcode=%090711998629...) находить описание на русском (Втулка тяги кпп) и записывать в csv ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить шаблонный дизайн на Webasyst

    Необходимо немного изменить шаблонный дизайн карточки товара на Webasyst (последняя версия). В результате должно получится как здесь http://prokolesa.com.ua/product/129991/. Надо убрать шапку и каталог перенести с левой стороны на правую.

    Webasyst
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта автозапчастей

    Надо сделать простой дизайн сайта, макет PSD з отдельными слоями. 8 страниц. Прорисовано должны быть кнопки, иконки, таблицы, шрифты, навигационные элементы, блок поиска, логотипы. Дизайн должен быть простой не перегруженный. Пример http://www.evroparts.com/

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка прайсов

    Нужна программа или макрос в ексель, который будет загружать и обрабатывать прайсы поставщиков и приводить их к определенному формату. Исходные прайсы загружаются с сайтов, с электонной почты или с определенной папки. Для нескольких постащиков есть ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка прайс-листов автозапчастей

    Система рассчитана на хранение и обработку больших объемов данных о позициях прайс-листа, номенклатуре деталей, аналогах (кроссов) деталей, исторических заменах деталей. Система должна хранить около 10 миллионов позиций прайс-листа, 9 миллионах записей номенклатуры, 3 миллиона записей ...

    Базы данных23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • База данных по автошинам и дискам

    Административная часть Сначала в базу загружается Ексель-файл с каталогом шин и дисков, описанием моделей, ссылками на рисунки и дополнительными параметрами. Загружаеться ексель-файл с актуальным наличием, поставщиками и ценами. В базе актуальное наличие совмещается каталогом и это можно выгрузить ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
phoenixbig
Виктор 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта автозапчастей
Очень доволен сотрудничеством с Алексеем. Хороший заказчик, оплата своевременная,всё четко и ясно, ответственный. Приятный в общении. +10 Всем советую.
Виктор действительно профессионал своего дела. Сделал все красиво, качественно и в срок. Дизайн главной страницы сразу понравился. Быстро внес все поправки. Большое спасибо! Рекомендую.
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waw
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
24 отзыва(-1)
$210
10 баллов
13 лет назад
Обработка прайсов
Отличный заказчик. Вовремя платит, четко ставит задачу. В рамках данного проекта сделали больше чем запланировали и успешно расшили функционал. Всем рекомендую.
Отличный програмист. Действительно специалист высокого класса. Сразу составил сам итоговое ТЗ программы, в котором учел все пожелания. Реализовано было все и даже больше: по ходу работы советовал, как можно улучшить функционал программы и если возникали какие-то трудности, очень успешно с ними справлялся. К программе и макросам Ексель написал подробные комментарии. Очень доволен работой с этим человеком, буду рад сотрудничать дальше. Очень рекомендую!!!
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