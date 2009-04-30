На почту будут каждую минуту приходить письма-( объявления в определенном формате). Надо распознать поля в письме и заполнить согласно им данными из письма базу данных на сайте
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо парсер каталога товаров сайта в СSV 1.Название категории 2.Фото категории 3.Код товара 4.Оригинальный номер товара 5.Описание 6.Цена 7.Фото товараВеб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
интернет магазин необходимо доработать под специфику товара шины и диски. 1. Модуль загрузки и обработки остатков и цен по поставщикам -Загружается в базу готов Сборный прайс по всем поставщикам (остаток, цены, характеристики) -Загруженный прайс ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
надо загрузить в формате csv перевод OE кодов. Из загруженного исходного файла надо брать ОЕ коды (1колонка) и по ссылке на сайт (например: .../price.aspx?pcode=%090711998629...) находить описание на русском (Втулка тяги кпп) и записывать в csv ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо немного изменить шаблонный дизайн карточки товара на Webasyst (последняя версия). В результате должно получится как здесь http://prokolesa.com.ua/product/129991/. Надо убрать шапку и каталог перенести с левой стороны на правую.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Надо сделать простой дизайн сайта, макет PSD з отдельными слоями. 8 страниц. Прорисовано должны быть кнопки, иконки, таблицы, шрифты, навигационные элементы, блок поиска, логотипы. Дизайн должен быть простой не перегруженный. Пример http://www.evroparts.com/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интернет-магазин автозапчастей по функционалу копия www.auto-inside.ru, www.partmaster.com.uaИнтернет-магазины20 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна программа или макрос в ексель, который будет загружать и обрабатывать прайсы поставщиков и приводить их к определенному формату. Исходные прайсы загружаются с сайтов, с электонной почты или с определенной папки. Для нескольких постащиков есть ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Система рассчитана на хранение и обработку больших объемов данных о позициях прайс-листа, номенклатуре деталей, аналогах (кроссов) деталей, исторических заменах деталей. Система должна хранить около 10 миллионов позиций прайс-листа, 9 миллионах записей номенклатуры, 3 миллиона записей ...Базы данных23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Административная часть Сначала в базу загружается Ексель-файл с каталогом шин и дисков, описанием моделей, ссылками на рисунки и дополнительными параметрами. Загружаеться ексель-файл с актуальным наличием, поставщиками и ценами. В базе актуальное наличие совмещается каталогом и это можно выгрузить ...Базы данных1 исполнительЗавершен15 лет назад