ustimenko-y

Диктор для озвучки украиноязычных и русскоязычных текстов.

Всем хорошего настроения!) Я работаю радиоведущей в небольшом городке Донецкой области. Имею опыт работы жуналистом в печатном издании и региональным корреспондентом на телевизионном украинском канале. Я- человек, который ищет себя во многих сферах деятельности. Коммуникабельная и ответственная в работе, творческая. Мечтаю озвучить персонажа мультфильма.

Кроме основной работы, занимаюсь озвучиванием закадрового текста к ютуб-роликам и новостным сюжетам, а также рекламных роликов.

Свободно владею украинским языком. Умею определять нужный тембр голоса, стиль подачи и темп в зависимости от содержания, тематики и назначения закадрового текста.

Готова обсуждать с Вами детали сотрудничества и приступать к работе.