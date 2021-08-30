ustinow_leonid

Создам видео ролик

Да здравствует коронавирус!

Именно эта общечеловеческая беда перевернула взгляды на жизнь многих людей и мои в том числе. Согласитесь, оказалось, что у нас где то глубоко спала потребность в творчестве и креативности, которые, как оказалось, очень важно реализовать в своей жизни. Мир перевернулся и я уже не хочу работать в офисе, я не хочу выполнять однообразную работу и жить в ожидании пятницы. И именно в пандемию появилось это новое веяние - УДАЛЁНКА.

Кино я любил всегда, любил зрелищность, спецэффекты, восхищался людьми, которые причастны к этому чуду. Человек способен научиться любой магии, если ему это интересно и очень хочется. Так я поступил в «Хогвартс» - школу видеомонтажа Алексея Радонец, который раскрыл мне секретное кунг-фу создания видеороликов. Начиная с самых простейших склеек, постепенно, я достиг уровня, когда я могу уже сказать, что мои ролики стали намного профессиональнее.

Поздравительные ролики пересматриваются десятки раз, а рекламные способны заинтересовать и достичь своей цели. А самое главное - мне это нравится, я получаю удовольствие от творческого процесса, что очень круто!

Надеюсь, вам тоже понравится то, что мы с вами создадим, только с вашим участием мы сможем сделать видеоролик, который понравится нам обоим.