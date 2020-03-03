Абсолютный новичок во фрилансе. Но за все время работы выявила в себе качества ответственного работника: исполнительность, честность, умение быстро реагировать и выполнять работу. Коммуникабельность всегда поможет договориться, а знание английского языка позволяет договариваться с большим количеством людей.

Имею высшее образование по специальности "Учитель истории и обществознания", а также 5-летний опыт работы в сфере общественного питания.

Готова браться за редактирование статей, работу с отсканированными документами, транскрибацию и, возможно, написание текстов.

Заранее благодарю за предоставленный шанс!