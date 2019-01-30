ustratov_sergey

Нужно создать сайт знакомств для взрослых под ключ от нуля. Подробности в личку.
Сайты «под ключ»24 заявки
Закрыт
5 лет назад
Нужно создать сайт знакомств для взрослых под ключ от нуля. Подробности в личку.
Необходимо переделать сайт на MODX - Исправить шрифты - Редактировать карточку товара И прочее.
Что имеем? На данный момент имеется сайт на Wordpress. Сайт бухгалтерских услуг. Создали прототип сайта – как он должен выглядеть. Получилось уникальных страниц – 4 , остальные – все по шаблону. Страницы все поделены на блоки с ...
На сайте есть плагин бронирования. К которому привязаны формы для отправки заявок. Плагин отображает доступность номеров. Форма внедрена в отображение. Но никак не привязана к плагину. Сделано это для возможности бесконечно отправлять заявки. По какой ...