Переводы (французский). Статьи, рефераты, доклады, по гражданскому праву.
С1987 по 1992 год обучалась в Астраханском
педагогическом университете по
специальности – иностранные языки
(французский).
Квалификация - учительфранцузского языка.
С 1999 по 2002 годобучалась в Международном юридическом
институте при Минюсте РФ (г.Москва), специальность – юриспруденция
(гражданско-правовое направление).
Квалификация – юрист.В2013г. Прошла повышение квалификации (72
часа) в ФГБОУ ВПО Астраханский
государственный университет по программе:
«Основные вопросы муниципального
управления»
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