Переводы (французский). Статьи, рефераты, доклады, по гражданскому праву.

С1987 по 1992 год обучалась в Астраханском

педагогическом университете по

специальности – иностранные языки

(французский).

Квалификация - учительфранцузского языка.

С 1999 по 2002 годобучалась в Международном юридическом

институте при Минюсте РФ (г.Москва), специальность – юриспруденция

(гражданско-правовое направление).

Квалификация – юрист.В2013г. Прошла повышение квалификации (72

часа) в ФГБОУ ВПО Астраханский

государственный университет по программе:

«Основные вопросы муниципального

управления»