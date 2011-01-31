Инженер по телекоммуникациям, программист, администратор баз даных
Неоконченное высшее образование (5курс) Северо-Западный Технический Университет. Институт Системного Анализа и Упраления.
С 2004г работаю в компании предоставляющие услуги в сфере связи.
Занимаюсь администрированием сети, и разработкой внутренних проектов (HTML, JavaScript, PHP, Oracle, MySQL).
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Веб-программирование
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