- Создание дизайна для сайтов
- Качественная вёрстка страниц сайта
- Оптимизация кода
- Валидирование
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- Портфолио с работами Вы можете найти на моём сайте !
- Так же Вы можете ознакомиться там с моими услугами.
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- ICQ: 517306
- Skype: Rotenchik
- E-mail: [email protected]
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#2149
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#3143
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5955