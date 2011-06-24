utake

Алексей utake

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

- Создание дизайна для сайтов

- Качественная вёрстка страниц сайта

- Оптимизация кода

- Валидирование

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- Портфолио с работами Вы можете найти на моём сайте !

- Так же Вы можете ознакомиться там с моими услугами.

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- ICQ: 517306

- Skype: Rotenchik

- E-mail: [email protected]

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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#2149
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#3143
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5955