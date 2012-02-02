uty73

Александр Нагорняк uty73

 
50 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Небольшие правки сайта на Wordpress
Несложное задание, включающее в себя обучение WP. Александр схватывает суть "на лету". Приятное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель! Очень подробное описание работы!!!
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stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Wp-ecommerce сортировка категорий
Оплата в срок, все хорошо.
все сделано
Ответный отзыв