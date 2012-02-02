Сайт www.just.net.ua/ - нужно сделать маленькую корректировку в wp-ecommerce. Список категорий реализован через виджет. Нужно чтобы "витаминно-минеральные комплексы" стояли в списке самыми последними (после "уход за телом"). Сейчас они стоят первыми в списке категорий