В текущем шаблоне сайта на wordpress нужно убрать Лого (картинка в левом верхнем углу) и одну строчку текста.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить следующие работы : 1) перегонка файлов из raw в jpg 2) цветокоррекция 3) кадрирование 4) ретушь явных дефектовОбработка фотографий69 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть простенький сайт (магазин) на wordpress с установленным wp-shop, который по какой-то причине не работает. Разобраться и устранить неполадку.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
пишу сайт на Wordpress. Чайник. Нужно выполнять правки с которыми сам не справляюсь, по моему запросу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт www.just.net.ua/ - нужно сделать маленькую корректировку в wp-ecommerce. Список категорий реализован через виджет. Нужно чтобы "витаминно-минеральные комплексы" стояли в списке самыми последними (после "уход за телом"). Сейчас они стоят первыми в списке категорийИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
нужно выполнить тестовый перевод (всего 1.5 странички). Тематика - вино, производство и торговля вина.Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
есть простенький сайт на WordPress. Нужно подправить небольшой глюк (съезжает сайдбар).Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад