Веб-разработчик и трудолюбивый перфекционист. Считаю, что работу нужно всегда выполнять качественно, и люблю, когда всё на своих местах, соответственно в своих проектах довожу любую мелочь до конца (ведь любой большой проект состоит из множества маленьких деталей).

Владею HTML/CSS, в том числе Bootstrap, SASS, SCSS, адаптивной, кроссбраузерной вёрсткой, ванильным JavaScript-ом, jQuery, а также натяжкой макетов на WordPress. Код всегда валидный, при вёрстке использую БЭМ и соблюдаю все современные стандарты.