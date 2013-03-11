Разработка ПО, Visual FoxPro

22 года работы программистом: FoxPro DOS (версии 2.0 - 2.6), Visual FoxPro (версии 6.0 - 9.0)

Образование:

1980 – 1985 Харьковский Институт Радиоэлектроники, факультет "Прикладная математика". Закончила институт с красным дипломом, присвоена квалификация "Инженер-математик"

1985 - 1989 Обучение в аспирантуре с отрывом от производства по специальности "Вычислительная математика"

Опыт работы:

1989 – 1992 Инженер в отд. АСУ ПКБ НПО "Укрэлектромонтаж"

1992 - 1994 Инженер-программист в НПФ "ПРИИСК"

1994 - 2007 Системный аналитик в НПФ "Тинком"

Участвовала в разработке и сопровождении программ на предприятиях г. Полтавы: cбыт готовой продукции, материально-техническое снабжение, работа отдела кадров.

Участвовала в разработке и сопровождении программ для зарубежного заказчика.

2007 –2012 Разработка и сопровождение программ для сети книжных магазинов для зарубежного заказчика (http://anthology.com).

2009-2010 Харьковский институт терапии им. Л.Т. Малой. Набор текстов в MS Word, подготовка презентаций в MS Power Point