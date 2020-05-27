uvasmania_design

Дизайн по самым низким ценам
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Вконтакте:
Аватарка - 50 рублей
Товары - 150 рублей
Виджеты - 200 рублей
Обложка для группы - 300 рублей
Полная упаковка Вконтакте (всё вышеперечисленное) - 600 рублей
Instagram:
Аватарка - 50 рублей
Stories - 70 рублей
Пост - 100 рублей
БИЗНЕС
Визитки - 150 рублей
Флаеры - 300 рублей
Брошюры - 500 рублей
Баннер - 200 рублей
Рекламный щит - 700 рублей
Логотип - от 400 рублей (в зависимости от сложности)
Прайс-лист - 500 рублей
Презентация - от 150/слайд
САМОРАЗВИТИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Трекер - 100 рублей
Чек-лист - от 200 (в зависимости от сложности)
Планнер - 300 рублей
Блокнот/тетрадь - 300 рублей
Ежедневник - от 500 рублей
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Открытка - 100 рублей
!!!ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!!!
Действие аккаунта приостановлено!