uvasmania_design

Дизайн по самым низким ценам

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Вконтакте:

Аватарка - 50 рублей

Товары - 150 рублей

Виджеты - 200 рублей

Обложка для группы - 300 рублей

Полная упаковка Вконтакте (всё вышеперечисленное) - 600 рублей

Instagram:

Аватарка - 50 рублей

Stories - 70 рублей

Пост - 100 рублей

БИЗНЕС

Визитки - 150 рублей

Флаеры - 300 рублей

Брошюры - 500 рублей

Баннер - 200 рублей

Рекламный щит - 700 рублей

Логотип - от 400 рублей (в зависимости от сложности)

Прайс-лист - 500 рублей

Презентация - от 150/слайд

САМОРАЗВИТИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Трекер - 100 рублей

Чек-лист - от 200 (в зависимости от сложности)

Планнер - 300 рублей

Блокнот/тетрадь - 300 рублей

Ежедневник - от 500 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Открытка - 100 рублей

!!!ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!!!